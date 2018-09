Béatrice Dalle : Sa drôle de séance avec les narcotiques anonymes !

Alors qu'un sujet de l'émission était consacré à l'addiction au crack, Béatrice Dalle a raconté sa propre expérience avec son ton habituel, cash et sans langue de bois. L'actrice de 53 ans a ainsi raconté à l'animateur Mouloud Achour sa rencontre avec d'autres drogués...

"Moi j'ai arrêtée. Je suis allée aux narcotiques anonymes. J'y suis allée une fois. Ils me demandaient tous des autographes... Moi ça m'aidait pas du tout, maintenant je connais plein de gens que ça a aidés d'aller voir des psys, tout ça. J'ai testé tout ça. (...) La seule réunion où je suis allée, y avait un mec foncedé qui a dit : 'Moi je suis juste en manque, et comme y a que des toxicos, je viens chercher un plan.' C'est le seul mec qui m'a fait rire. Ça a été ma première et dernière expérience", a-t-elle raconté.

Béatrice Dalle, qui a récemment fait polémique pour après avoir félicité Redoine Faïd pour son évasion de prison, a affirmé qu'elle ne touchait plus à la drogue depuis des années. "J'ai arrêté la came en 98. (...) Le jour où j'ai plus aimé ça, j'ai arrêté du jour au lendemain. Ce n'était pas en me disant : 'Il faut que je sois raisonnable, il faut que j'arrête, ça me fait du mal.' Je ne suis pas débile, je sais bien le mal que ça fait et que c'est le diable. Et surtout tu construis ta vie juste par rapport à ça. Il faut trouver le dealer, il faut le plan et toute ta journée, elle ne tient qu'avec ça. C'est que je n'ai plus aimé ça, et que je me dis que le bon Dieu, il est avec moi, sinon je n'aurais jamais arrêté. Là, ça va pas mal", a-t-elle ajouté.

Béatrice Dalle est actuellement à l'affiche de Bonhomme et elle est attendue dans la troisième saison de la série Dix pour cent.

Thomas Montet