Béatrice Dalle défend sa "soeur" Asia Argento : "Laisse les chiens hurler"

Rares sont les voix publiques qui viennent soutenir Asia Argento accusée d'agression sexuelle sur un mineur, mais elles existent. Si Rose McGowan, avec qui Asia s'est imposée comme la figure de proue du mouvement #MeToo, s'est contentée de dire de ne pas juger trop vite, beaucoup ont condamné l'actrice italienne qui a pourtant nié avoir couché avec Jimmy Bennett – avant que le site américain TMZ.com ne révèle une photo et des SMS compromettants. Mais pas Béatrice Dalle.

Sur Instagram, la controversée comédienne française a apporté un soutien sans faille à sa copine de cinéma et dans la vie. "Nous sommes décidément toi et moi les petites filles des sorcières qu'on a pas brûlé sous l'inquisition... Asia Argento ma belle amie et tu sais que je n'ai pas l'habitude de crier avec la meute alors laisse les chiens hurler pour moi tu resteras toujours une merveilleuse actrice, l'incroyable metteur en scène du journal de Jérémie et une femme extraordinaire qui n'a jamais eu peur de rien. Tu parles de moi comme d'une soeur et bien sache aujourd'hui je le suis plus que jamais je t'aime", lui écrit l'ex de JoeyStarr.