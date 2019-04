Bebe Rexha se livre sur sa bisexualité : "Je fais peur aux hommes et aux femmes"

Bebe Rexha traverse une période difficile dans ses relations amoureuses. À 29 ans, elle s'est livrée sur sa sexualité et son rapport aux hommes dans le dernier numéro du magazine américain Nylon. La chanteuse y révèle qu'elle ne s'identifie pas comme hétérosexuelle, mais croit plutôt dans les "énergies" qu'il peut y avoir entre deux personnes. Elle confie qu'elle fait "peur" aux hommes et aux femmes qu'elle rencontre, arrivant à chaque fois à "briser" ses partenaires. "Si j'ai envie d'embrasser quelqu'un, je le fais. Je me fiche de qui tu es. Je crois énormément aux énergies", indique l'artiste.

"Parfois, je me sens très masculine toute la journée. Quand je rentre chez moi, je n'ai pas à me sentir féminine et je peux enfin être qui je suis, poursuit-elle. J'aimerais avoir quelqu'un qui prenne soin de moi, parce que j'ai l'impression d'aider tout le monde et, pour une fois, j'aimerais qu'on fasse la même chose pour moi."

"Oui, je fais peur aux hommes. J'ai l'impression que tout le monde a peur de moi, hommes et femmes confondus", déplore-t-elle, tout en admettant qu'elle était célibataire et qu'elle ne cherchait plus l'âme soeur pour le moment. Une détresse amoureuse qu'on retrouve dans le dernier single de la chanteuse, Last Hurrah, où elle avoue : "J'arrête les filles, j'arrête les mecs."

Une période décidément rude pour Bebe Rexha, qui, en février 2019 s'était attiré les foudres de son père, mécontent d'être tombé sur des photos "porno". "Tu ferais mieux d'arrêter de publier tes stupides photos pornographiques parce que ça me rend malade. Je n'en peux plus, j'ai honte de sortir en public, où que ce soit", avait-il écrit dans un SMS publié par sa fille.