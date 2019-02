Bebe Rexha : Son père, "dégoûté" par ses photos "porno"

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Bebe Rexha s'est lancée, soutenue par plusieurs millions d'abonnés qu'elle régale en publiant photos et vidéos torrides. Le papa de la chanteuse désapprouve et le lui a fait savoir.

@beberexha compte près de 8 millions de followers sur Instagram. Elle a provoqué leur stupeur et leur colère en publiant, dans sa story du lundi 25 février, la capture d'écran d'un texto envoyé par son père. Flamur Rexha a adressé à sa fille un message dur à propos de ses partages sur internet. Il écrit : "Tu ferais mieux d'arrêter de poster des trucs porno parce que tu me dégoûtes."

"Je n'en peux plus, [j'ai] honte de sortir en public, où que ce soit. Je suis très fâché contre toi, je n'arrive pas à y croire", ajoute-t-il. Les fans de Bebe Rexha l'ont vigoureusement défendue face aux mots blessants de son propre père.

Pourtant, l'interprète du single Last Hurray leur a demandé de rester courtois. "Ne dites pas de choses méchantes à propos de mon père s'il vous plaît, c'est un papa génial, a écrit Bebe Rexha sur Twitter. Ce n'est pas un homme méchant... Je comprends son point de vue de père et c'est pourquoi son message était un peu dur. Je suis en colère parce qu'il ne me parle toujours pas, mais il reste mon père."