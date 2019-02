Beck divorce : Clap de fin avec Marissa Ribisi, après quinze ans de mariage

Beck se trouvait au Staples Center de Los Angeles le 10 février 2019, pour la 61e cérémonie des Grammy Awards. Contrairement à d'autres stars, et alors que sa femme Marissa Ribisi l'avait déjà accompagné précédemment à cette grande soirée, le chanteur américain de 48 ans n'était pas venu avec sa moitié mais avec sa fille. C'est ainsi sans son épouse que l'artiste indie rock a reçu le Grammy du meilleur album de musique alternative pour Colors.

L'absence de Marissa Ribisi ne devait absolument rien au hasard. En effet, The Blast, repris par People, annonce que Beck vient de demander le divorce. Celui à qui l'on doit les titres Dreams et Wow, mais aussi l'incontournable Loser sorti en 1994 a rempli une demande le 15 février 2019, alors que le couple allait fêter ses quinze ans de mariage en avril prochain. Beck et Marissa, tous deux scientologues, sont les parents de deux enfants : un garçon, Cosimo Henri, 14 ans, et une fille, Tuesday, 11 ans.

Véritable ovni de la musique, Beck n'en est pas à son premier Grammy. L'artiste avait doublement été récompensé en 2015 avec le prix d'album de l'année et meilleur album rock pour Morning Phase. Il est également à l'origine de l'une des chansons du film La Grande Aventure Lego 2, Super Cool, à découvrir dans quelques jours.