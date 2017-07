Behati Prinsloo : Déclaration à Adam Levine pour leur anniversaire de mariage

C'est sur Instagram que Behati Prinsloo a publié sa déclaration ! Mercredi 19 juillet 2017, la bombe de 28 ans y a mis en ligne une photo de son mari et elle, en noir et blanc. Elle écrit en légende : "My ride or die, 3 years strong." Behati fête ainsi, avec Adam Levine et ses plus de 5 millions d'abonnés, les noces de froment de son couple.

Behati Prinsloo et Adam Levine se sont mariés à Los Cabos, au Mexique, le 19 juillet 2014. L'acteur Jonah Hill était le maître de cérémonie et a déclaré les amoureux mari et femme. Le 21 septembre 2016 est né leur premier enfant, une fille prénommée Dusty Rose.

Behati Prinsloo ne manque jamais l'occasion de déclarer son amour au chanteur du groupe Maroon 5 ! Elle s'y est notamment attelée pour son anniversaire - Adam Levine a eu 38 ans au mois de mars -, le Nouvel An ainsi que Noël.