Bella Hadid et The Weeknd : In love et inséparables pour une folle virée à Tokyo

Les fans de Bella Hadid et The Weeknd avaient de bonnes raisons d'espérer : entre les deux stars, la réconciliation est bel et bien actée. Après s'être fréquentés pendant un an et demi entre 2015 et 2016, le mannequin de 21 ans et le chanteur de 28 ans ont remis le couvert au printemps dernier, peu de temps après la sortie de l'EP de l'artiste canadien intitulé My Dear Melancholy et quelques mois après sa rupture avec Selena Gomez. Dans l'une de ses chansons, Abel Tesfaye (de son vrai nom) criait son désir pour son ex-petite amie, laissant entendre qu'il regrettait leur séparation et qu'il souhaitait recoller les morceaux. Un message qui est visiblement très bien passé !

Repérés en tête à tête à Paris fin mai, les amoureux sont aujourd'hui en train de s'éclater à l'autre bout du monde, plus précisément à Tokyo. Dimanche 22 juillet 2018, le Starboy a ainsi publié plusieurs vidéos dans sa story Instagram. Dans l'une d'elle, il est vu en train d'enlacer sa chérie lors d'une soirée karaoké entre amis. Avant cela, le couple avait été vu en train de s'amuser à un spectacle.