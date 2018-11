Bella Hadid : Sexy en robe super transparente après le défilé Victoria's Secret

Bella Hadid est l'un des mannequins les plus sexy de la planète ! Elle a consolidé son rang jeudi dernier en participant au défilé Victoria's Secret 2018, à New York. À l'issue du show, la bombe a poursuivi sa folle soirée sans soutien-gorge, dans différentes robes transparentes...

Jeudi 8 novembre, Victoria's Secret a invité de nombreuses célébrités au Pier 94 à assister à son défilé 2018. Le spectacle était suivi de deux after-parties, une première sur le lieu même du défilé. Bella Hadid s'est présentée sur le photocall rose de l'événement. Elle portait une robe transparente et décolletée argentée Julien Macdonald.

Le second after-show Victoria's Secret s'est déroulé à L'Avenue. Bella Hadid s'y est rendue accompagnée de son chéri, le chanteur The Weeknd. La jolie brune de 22 ans s'est changée et portait cette fois, et toujours sans soutien-gorge, une robe courte et moulante. Bella et Abel (le vrai prénom de The Weeknd) ont quitté L'Avenue avec leur amie chanteuse Halsey.

Quelques heures plus tôt, Bella paradait en lingerie sur le podium du Victoria's Secret Fashion Show 2018. La petite soeur de Gigi a partagé les photos de l'événement sur Instagram. "Wow... tellement irréel et encore meilleur année après année, a-t-elle écrit en légende. (...) Merci à toute l'équipe de Victoria's Secret qui a inlassablement travaillé pour en faire un défilé aussi magique. Je suis encore sous le choc de pouvoir défiler au côté des femmes les plus puissantes et incroyables au monde. J'espère m'améliorer chaque année où j'aurai l'honneur de participer à ce show. (...) Merci de croire en moi."