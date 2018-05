Bella Hadid : Torride en bikini et les fesses à l'air, elle s'éclate à Miami !

La température est montée d'un cran dimanche 29 avril 2018 à Miami avec la présence remarquée de Bella Hadid. De passage en Floride pour saluer son ami David Grutman et son épouse Isabela Rangel, le supermodel de 21 ans a profité d'une virée ensoleillée sur le bateau du couple pour exposer sa sublime plastique.

L'ex-chérie de The Weeknd (dont on pensait à tort qu'ils s'étaient réconciliés) n'était pas seule à savourer ce bain de soleil puisqu'elle était accompagnée de sa BFF Hailey Baldwin et de la chanteuse Justine Skye. Visiblement ravie de s'accorder une pause bien méritée dans son agenda chargé, Bella s'est longuement exhibée dans un bikini couleur chair qui laissait peu de place à l'imagination...

Entre deux tours de bateau, le mannequin s'est rendu avec ses deux amies au centre ville pour faire quelques emplettes dans la boutique Kith. Après quoi, le trio a mis le cap vers l'aéroport, embarquant à bord d'un jet privé pour rentrer à New York. Au total, deux jours de vacances dans une ambiance décontractée et dévêtue. Vivement la prochaine !