Ben Affleck et Jennifer Garner: Divorcés, ils se retrouvent à l'abri des regards

Ben Affleck et Jennifer Garner se sont-ils rabibochés ? La réponse est non. Deux mois après l'officialisation de leur divorce et deux ans après leur séparation, les Garfleck se fréquentent toujours, pour trois raisons évidentes : Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans), leurs enfants.

On a ainsi appris de la presse américaine, Us Weekly et E ! News en tête, que les deux stars ont passé leurs vacances ensemble, du côté des Bahamas. L'interprète de Batman et son ex-femme se sont retrouvés à Baker's Bay, un endroit plus que familier puisqu'ils avaient pour habitude d'y passer chaque année des vacances. En 2015, juste après la rupture, c'est encore là-bas que le couple tentait de faire face pour leurs trois enfants.

"Jen pense que c'est très bénéfique pour leurs enfants de pouvoir compter sur la présence de leur père", a confié une source à US Weekly. "Il aurait été bizarre pour les enfants de ne pas avoir leur père ici", ajoute un insider chez E! News, ajoutant que la question de savoir si Ben devait passer ses vacances avec Jen ne s'était pas posée, tant la réponse était évident. "Ils sont restés dans la même maison que d'habitude. C'est en front de mer et c'est magnifique, a confié une source. C'est une tradition annuelle pour eux d'aller en vacances dès que l'école est terminée. C'est très relaxant, et ils sentent qu'ils sont sur une île où il n'y a rien à visiter et personne à voir."

Néanmoins, Ben Affleck n'a pas passé l'intégralité du séjour avec sa famille. L'acteur, réalisateur et producteur est venu pour les derniers jours de vacances. "Ils ne se remettent pas ensemble, a assuré un proche. Ils avancent chacun de leur côté, mais vont continuer à faire des choses ensemble en tant que famille."