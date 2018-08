Ben Affleck pris en flag avec une playmate de 22 ans : Lindsay Shookus réagit !

Ben Affleck a visiblement tourné la page Lindsay Shookus. Cette femme de 38 ans, productrice de télévision américaine et auréolée d'un Emmy pour son travail sur Saturday Night Live, avait été la première véritable histoire d'amour du réalisateur oscarisé d'Argo depuis la rupture de ce dernier avec Jennifer Garner. Mais aujourd'hui cette idylle appartient visiblement au passé.

En effet, Ben Affleck lui aurait préféré une playmate, Shauna Sexton. Mannequin pour Playboy (entre autres), celle jolie blonde de 22 ans fréquenterait la star hollywoodienne depuis quelques jours. Le 16 août, ils ont été aperçus quittant séparément le Nobu restaurant à Malibu. Dimanche 19 août 2018, Affleck récidivait et cette fois-ci sans se cacher. La belle et son nouveau prince charmant étaient vus ensemble en train de passer commande au drive du Jack In The Box, l'une des adresses favorites de Ben Affleck.

Entre temps, Lindsay Shookus, qui n'a clairement pas dû apprécier voir les photos circuler, a tout simplement effacé son compte Instagram. Aucun risque ainsi d'en voir plus et de se faire du mal. Pour autant, aucun communiqué sur leur rupture n'a été publié, et leur séparation n'a jamais été officialisée d'une manière ou d'une autre. Leurs dernières photos ensemble remontent au mois de juin 2018.