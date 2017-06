Ben Feldman (Mad Men) bientôt papa : Sa femme Michelle est enceinte

La famille s'agrandit pour Ben Feldman et sa femme Michelle. L'acteur qui a incarné Michael Ginsberg dans la série Mad Men sera bientôt papa pour la première fois.

Sa chérie Michelle Mulitz de son nom de jeune fille est enceinte ! Les deux tourtereaux, mariés depuis quatre ans ont annoncé la bonne nouvelle tandis qu'ils assistaient au bal de charité Chrysalis Butterfly Ball, organisé à Los Angeles ce week-end.

La future maman a dévoilé son petit ventre rond sur le tapis rouge de l'événement. Une main posée sur son baby-bump et l'autre disposée autour de la taille de son mari, celle qui a fait une apparition dans les séries La Diva du Divan et NCIS semblait aux anges.

Si sa carrière est un peu au point mort depuis son mariage avec Ben Feldman, ce dernier en revanche ne manque pas de projets. Le beau-gosse de 37 ans s'est récemment produit sur les planches où il a joué une pièce de théâtre intitulée The Siegel, et il cartonne aussi dans la prometteuse série Superstore, pour l'instant encore inédite en France.

"J'aime mon métier plus que tout au monde et j'ai une chance folle de pouvoir vivre de ma passion. Il n'est donc pas question une seule seconde que je fasse une pause, c'est ridicule. Je sais que cela finira par changer et alors seulement à ce moment-là, je m'arrêterais", expliquait-il en avril dernier lors d'une interview pour le LA Times. Son premier enfant viendra-t-il remettre en cause ses certitudes ? Le temps nous le dira !

