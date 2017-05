Ben Stiller et Christine Taylor se séparent après 18 années d'amour !

C'est la fin d'un couple qui durait depuis près de deux décennies. Ben Stiller et sa femme Christine Taylor se sont séparés, a-t-on appris dans un communiqué publié par le couple. La rupture officielle confirme que les deux comédiens vont mettre fin à leur mariage après 18 années passées ensemble.

"Avec un immense amour et respect l'un pour l'autre, et les 18 années que nous avons passé ensemble en tant que couple, nous avons pris la décision de nous séparer, annoncent Stiller et son épouse. Notre priorité sera de continuer à élever nos enfants en tant que parents dévoués et amis les plus proches."

Ben Stiller et Christine Taylor, qui s'étaient rencontrés sur le tournage d'un pilote télé intitulé Heat Vision and Jack (et qui n'a jamais été diffusé) s'étaient dit oui en 2000. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Ella (15 ans) et Quinlin (11 ans). Au-delà de la réussite de leur couple, ils avaient partagé l'affiche de quelques longs métrages, Christine Taylor apparaissant au côté de son mari dans des films cultes tels que Zoolander, Dodgeball ou encore Tonnerre sous les tropiques.

Ben Stiller était par ailleurs tout récemment à Cannes, aux côtés d'Adam Sandler et Emma Thompson pour présenter en Compétition le film The Meyerowitz Stories. L'acteur de 51 ans avait également révélé fin 2016 avoir été atteint par le cancer de la prostate, et s'en être sorti.