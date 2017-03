Benedict Cumberbatch papa : Un deuxième garçon pour Sherlock

Carnet rose pour Benedict Cumberbatch. Le Dailymail annonce ce 26 mars que Sophie Hunter, la sublime femme de 39 ans de la star britannique a accouché de leur deuxième enfant. Un secret jusque là très bien gardé, et toujours pas confirmé par les principaux intéressés. La naissance remonte en effet au 3 mars dernier. Le tabloïd anglais précise que l'accouchement s'est déroulé dans une très chic maternité privée de Londres à près de 1400 euros la nuit, celle du Portland Hospital.

A en croire le Dailymail, Benedict Cumberbatch et Sophie Hunter ont accueilli un petit garçon, eux qui sont déjà les parents de Christopher, âgé d'un an et demi. En ce qui concerne le prénom, les heureux parents ont été fouillés dans le registre de William Shakespeare pour donner celui d'Hal à leur nouveau-né. Hal est en effet le surnom donné à Henry, prince de Galles, fils aîné du roi Henry IV et futur roi Henry V dans la pièce Henry IV, première partie écrite à la fin du XVIe siècle.

Selon le Dailymail, le choix de ce prénom pourrait aussi être une marque d'affection adressée à l'acteur Tom Hiddleston. L'ex de Taylor Swift et Benedict Cumberbatch s'étaient donnés la réplique dans la série historique The Hollow Crown en 2012. Tom Hiddleston y incarnait justement le personnage d'Hal et Benedict Cumberbatch celui de Richard III. Les deux acteurs britanniques sont de proches amis depuis leur rencontre sur le tournage de War Horse, réalisé par Steven Spielberg en 2010.

Couple très discret et secret depuis plus de trois ans, Benedict Cumberbatch et Sophie Hunter avaient révélé l'arrivée prochaine de leur second enfant en octobre dernier, lors de l'avant-première du Marvel Doctor Strange à Los Angeles. Benedict Cumberbatch est aussi connu pour endosser le rôle du célèbre détective privé Sherlock Holmes, dans la série Sherlock.

Benedict Cumberbatch et Sophie Hunter se sont mariés en février 2015 lors d'une discrète cérémonie organisée le jour de la Saint-Valentin sur l'île de Wight, au sud de l'Angleterre.

