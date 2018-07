Benjamin Castaldi et Aurore Aleman : Leur nouveau projet dévoilé

Après Capucine Anav et Jean-Michel Maire, un autre chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) s'apprête à faire ses premiers pas sur les planches. S'il a fait ses preuves en tant qu'animateur, car il fait partie du PAF depuis trente belles années, Benjamin Castaldi tentera de briller au théâtre comme l'annoncent nos confrères du Parisien, ce jeudi 26 juillet 2018.

L'ancien présentateur de TF1 jouera en effet dans la pièce Quatre mariages. Le pitch ? Son personnage annonce à son papa qu'il est homosexuel. Et pour incarner son père, c'est... Jean-Pierre Castaldi qui a été choisi. Son épouse Aurore Aleman fera aussi partie de cette belle aventure. Car avant d'être directrice de casting pour Endemol, chroniqueuse et agent d'artistes, elle était comédienne. Elle a notamment joué dans L'Arme de nuit et Les Écorchés anonymes.

C'est Mathieu Delormeau qui complète le casting de cette pièce écrite par Fabien Delettres, l'un des auteurs de Cyril Hanouna.