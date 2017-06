Benjamin Castaldi et sa pub avec Loana : Furieux, il réagit à la polémique !

Seize ans après Loft Story, Benjamin Castaldi et Loana se sont retrouvés afin de tourner ensemble une pub Gifi pour un jacuzzi. Une vidéo qui a rapidement été jugée "grossophobe", "sexiste" et "dégradante". Jeudi 29 juin 2017, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a réagi à la polémique.

"On a eu cette idée-là ensemble avec Loana, elle est totalement complice avec moi et ça la faisait beaucoup rire. Elle a perdu du poids, elle va de mieux en mieux, elle revient dans l'actualité et c'est une façon de dire 'Je vais mieux'", a-t-il expliqué.

Mais, alors que le tournage partait d'une bonne intention, Benjamin Castaldi et Loana ont dû faire face à une pluie de critiques. Agacé, le chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP a poursuivi : "Moi je ne ferai plus rien. J'ai les boules. Quand on fait une chose qui est censée être du second degré et de l'humour, ça devient polémique. Moi, je ne suis ni anti gros, ni anti rien. On est juste là pour se marrer et c'est mal perçu."