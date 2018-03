Benjamin Castaldi, heureux avec ses fils autour de lui : "Mon plus beau cadeau"

Mercredi 28 mars 2018, Benjamin Castaldi fêtait comme il se doit ses 48 ans.

À cette occasion, l'animateur télé et chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8 a rassemblé autour de lui ses proches, ses amis et quelques collègues du petit écran dont Émilie Lopez. Cependant, la présence de ses trois fils Julien (21 ans), Simon (bientôt 18 ans) et Enzo (14 ans) a suffi à combler le père de famille aujourd'hui marié à la belle Aurore Aleman.

Sur Instagram, Benjamin Castaldi a d'ailleurs souhaité communiquer son bonheur en publiant une photo de lui en compagnie de ses trois grands garçons ce 29 mars. "Mon plus beau cadeau pour mon anniversaire... Tous mes fils avec moi", a-t-il commenté en légende du cliché complice en noir et blanc. Une photo qui a évidemment généré des milliers de like !

La veille, son aîné Julien (ex-chroniqueur du Mad Mag de NRJ12 aujourd'hui animateur sur Radio VL) avait publié une photo de lui en train d'embrasser tendrement son paternel sur le front. "Joyeux anniversaire au meilleur papa du monde", avait-il indiqué dans un mélange d'anglais et d'espagnol.

Une bien jolie famille !