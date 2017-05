Benjamin Castaldi : Il a failli mourir dans les coulisses de Loft Story 2 !

Lundi 1er mai dans The Island 3 sur M6, une candidate a failli mourir en s'étouffant après avoir avalé un morceau de noix de coco. Des images choc que les chroniqueurs de Cyril Hanouna ont commentées dans Touche pas à mon poste sur C8, le 2 mai. Entre deux confidences et quelques vannes, Benjamin Castaldi a raconté comment une pomme d'amour a failli le tuer.

L'affaire remonte à il y a quinze ans. Nous sommes en 2002 et l'ex-présentateur de Secret Story présente alors la deuxième édition de la première télé-réalité d'enfermement sur M6. Dans les coulisses du programmes traînent des pommes d'amour. "J'ai croqué dans l'une d'elles, et en fait le sucre s'est collé au fond de ma gorge", s'est souvenu l'animateur. Et de poursuivre très sérieusement : "J'ai vraiment failli crever."

Benjamin Castaldi n'a pas été le seul à connaître une telle mésaventure. Isabelle Morini-Bosc aussi a failli mourir étouffée et, comme la candidate de The Island, avec un morceau de noix de coco. "Il s'est complètement coincé au fond de la trachée et le mec m'a retournée comme un cochon", a-t-elle commenté.

Comme quoi, la gourmandise est un vilain défaut !

Ce numéro de TPMP a été apprécié par 1,4 million de téléspectateurs, soit 5.5% de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus.