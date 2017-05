The Island 3 : Une candidate s'étouffe, les images choc !

Le 10 avril dernier, The Island a fait son grand retour sur M6. Pour cette troisième saison du programme, pas moins de 22 candidats sont au casting. Alors que les aventuriers formaient dans un premier temps quatre groupes distincts, certains se sont retrouvés. L'occasion pour les équipes d'emménager ensemble sur une nouvelle plage.

Dans l'épisode de The Island 3 diffusé hier, lundi 1er mai, sur M6 et suivi par 2,4 millions de téléspectateurs, une séquence de ce regroupement n'a pas manqué d'inquiéter les fans du programme. En effet, Sandrine a créé la panique. Alors que les aventuriers échangeaient au bord de la mer, la candidate s'est précipitée à l'écart du groupe. Au bout de quelques minutes, elle a tenté d'appeler ses camarades à l'aide. Et pour cause, Sandrine était en train de s'étouffer avec un morceau de coco qu'elle avait visiblement avalé de travers.

Alors que l'aventurière de The Island 3 avait de plus en plus de mal à respirer, ses camarades se sont empressés de lui venir en aide. Après de longues secondes d'inquiétude, Sandrine a finalement été sauvée par Bruno, le pharmacien de la bande. Le candidat de The Island 3 a alors appliqué la méthode de Heimlich, laquelle permet de déloger un objet coincé dans la gorge en plaçant les mains sur le milieu du sternum et en appliquant des pressions thoraciques.

Une séquence qui fait froid dans le dos !