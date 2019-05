Benjamin Castaldi "mal à l'aise" par la présence de sa femme dans TPMP

En août 2016, Benjamin Castaldi a épousé Aurore avec qui il file toujours aujourd'hui le parfait amour. Si le couple est sur un nuage, pas question pour autant de tout faire ensemble. Dans Touche pas à mon poste (C8), le chroniqueur a fait savoir à Cyril Hanouna et à son équipe qu'il ne pouvait pas travailler avec la femme de sa vie.

Mercredi 15 mai, Cyril Hanouna a transmis à Benjamin Castaldi une question très simple qui lui avait été posée à son sujet : pourquoi son épouse n'apparaissait-elle plus dans l'émission en tant que chroniqueuse après une seule et unique participation. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. "Oui [ça me gênait, NDLR]. On s'en est parlé avec Cyril et, pour être tout à fait honnête, ça me mettait mal à l'aise d'avoir ma femme en face de moi, j'étais très stressé pour elle, ça ne me plaisait pas de l'avoir en face de moi, et j'étais nettement moins bon que d'habitude", a expliqué l'homme de 49 ans. "Il était inhibé quand il y avait sa femme. Il était comme paralysé", a confirmé Cyril Hanouna.

Cette décision n'a bien sûr pas eu de conséquences pour le couple, même s'il y a quelques semaines, Aurore a peut-être trouvé l'occasion de se venger de son mari. Le 4 avril dernier, dans TPMP fête ses 9 ans, l'appartement du chroniqueur a en effet été saccagé avec la complicité de la belle blonde qui a eu la bonne idée de donner les clés de leur logement à Cyril Hanouna.