Benjamin Castaldi : Photo rare et complice avec son fils Enzo

Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs pour la sortie de son autobiographie, Pour l'instant tout va bien (Editions L'Archipel), Benjamin Castaldi avait déclaré que ses proches et notamment ses enfants étaient aujourd'hui sa priorité : "J'ai compris qu'il y avait plus important que les plaies d'argent. Depuis dix ans, je vivais à 200 à l'heure. je n'ai pas pris le temps de me poser, de profiter de mes fils... On finit par oublier les choses simples de la vie. Et c'est là qu'on peut tout perdre."

L'homme de télévision profite donc de chaque instant passé avec sa nouvelle épouse Aurore Aleman et ses enfants.