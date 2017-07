Benjamin Castaldi: Rare photo de sa 1ere femme, leur fils Simon lui rend hommage

Si Benjamin Castaldi file aujourd'hui le parfait amour avec sa belle Aurore, l'homme de 47 ans a été marié trois fois avant de passer la bague au doigt à la nouvelle recrue de Cyril Hanouna.

Ses fils Julien (20 ans, qui travaille sur NRJ12) et Simon (17 ans) sont tous les deux nés de sa première union avec Valérie Sapienza. Une femme très discrète à qui Simon vient de rendre un bel hommage sur Instagram. Le fils de Benji a dévoilé une rare photo de sa mère, entourée de lui et de son frère, accompagnée de la légende : "J'aimerai jamais une femme plus que maman."

Si l'air de famille entre mère et fils est indéniable, le rapport fort qui existe entre eux l'est également. En commentaire du cliché, Valérie Sapienza n'a pu s'empêcher de répondre aux doux mots de son fiston par un message encore plus adorable : "Mon amour... Un mois sans se voir... 16000km... trop hâte de te retrouver, miss you. Moi je n'aimerai jamais un homme plus que je n'aime mes fils."