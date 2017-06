TPMP – Benjamin Castaldi choqué : Sa femme Aurore devient sa collègue !

"Alors ça, pour une surprise, c'est une surprise !" C'est par ces mots que Benjamin Castaldi a réagi à la grande nouvelle de la fin de cette saison de Touche pas à mon poste.

Mardi 6 juin, invité à deviner qui serait la nouvelle recrue du programme à la rentrée, le chroniqueur a découvert qu'il s'agissait d'Aurore Aleman, son actuelle et quatrième femme qu'il a épousée le 27 août dernier dans le Sud de la France. L'annonce a un peu choqué l'ex-star de TF1 qui a eu le droit à un gros baiser de la part de sa compagne.

"C'est la première fois qu'on va avoir un couple dans l'émission", s'est réjoui Cyril Hanouna. Comme l'a précisé l'animateur, Aurore Aleman n'est pas que la femme de Benjamin Castaldi. Si elle a été recrutée, c'est parce qu'elle a été pendant dix ans directrice des castings d'Endemol (Secret Story, L'amour est aveugle...). C'est d'ailleurs elle qui a recruté Capucine Anav pour la sixième édition de la télé-réalité d'enfermement de TF1.

Si Benjamin Castaldi était au courant que son épouse viendrait bientôt dans l'émission, il ne pensait pas que ce serait ce soir-là et qu'en plus on lui annoncerait qu'elle deviendrait sa collègue ! Mais, comme il l'a conclu, il est "très content" de cette nouvelle. Tant mieux...