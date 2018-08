Benjamin Castaldi : Sa belle déclaration à Aurore pour leurs deux ans de mariage

Le 27 août 2016, Benjamin Castaldi a vécu l'un des plus beaux jours de sa vie. Il a épousé la femme de sa vie, Aurore Aleman, lors d'une grande cérémonie organisée dans le sud de la France. Deux ans après, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) est toujours aussi amoureux de sa belle. Sur les réseaux sociaux, il en a profité pour lui faire une belle déclaration d'amour.

Lundi, Benjamin Castaldi s'est donc emparé de son compte Instagram pour fêter ses deux ans de mariage avec Aurore Aleman. L'animateur de 48 ans a publié deux magnifiques photos de son couple. "2 ans qu'un ange s'est posé sur mon épaule... Let's celebrate !!! Noces de cuir... I love her", a-t-il écrit en légende.

Benjamin Castaldi a également posté la photo du dessert préféré d'Aurore Aleman, une tarte au citron meringuée, qui s'accompagnait d'une nouvelle déclaration : "2 ans de bonheur... Je t'aime." Touchés, les internautes ont envoyé d'adorables messages à l'acolyte de Cyril Hanouna. "Joyeux anniversaire et bravo à vous @b_castaldi ! Santé, amour, joie et Bonheur à vous et votre famille", pouvait-on lire dans les commentaires.