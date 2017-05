Benjamin Machet (Les Anges) : Son fils Tao est son sosie, la preuve en photos !

D'autres fans ont, quant à eux, noté la ressemblance frappante entre Benjamin Machet et son fils : "Il est ta photocopie, trop chou", "La même tête que toi", "Même bouille", "Oh non mais il est adorable ce petit ! Ton sosie soit dit en passant", "Il est si mignon, il te ressemble vraiment beaucoup".

Outre sa vie de famille, Benjamin Machet s'est lancé dans un nouveau projet. Ainsi, l'ancien candidat des Anges de la télé-réalité a lancé sa propre chaîne Youtube, avec un ami prénommé Indi. The Panda - "l'alliance d'un noir et d'un blanc" - propose des petits sketchs humoristiques. Une activité visiblement récente puisque la chaîne - qui compte 726 abonnés et 19 192 vues - a été créée le 28 février 2017.