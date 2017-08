Benoît Dubois transformé : Son nouveau corps incroyablement musclé !

Benoît Dubois prête une attention toute particulière à son physique. Et c'est sans tabou que l'ex-candidat de Secret Story 4 devenu chroniqueur dans le Mad Mag (NRJ12) évoque son recours à la chirurgie esthétique. Seulement, il ne s'arrête pas là. En effet, l'ancien acolyte de Thomas Vitiello adopte également une bonne hygiène de vie. Ainsi, il fait beaucoup de sport. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses entraînements ont porté leurs fruits...

Sur Twitter, Benoît Dubois a partagé une photo de lui accompagné d'un proche. Les deux amis portent une combinaison noire, en vue d'une "après-midi rafting en Haute-Savoie". Le chroniqueur télé apparaît alors moulé... et incroyablement musclé ! Pectoraux, épaules et triceps on ne peut plus gonflés, il dévoile une toute nouvelle silhouette à ses fans.

Ces derniers ont d'ailleurs rapidement réagi. "C'est qu'il commence à devenir sacrément musclé notre Beubeu", "Tout muscle dehors", "Les beaux gosses sont de sortie", peut-on lire.