Benoît éliminé des 12 Coups de midi : Jean-Luc Reichmann, attristé, lui écrit

Le 9 avril 2019, le maître de midi Benoît était finalement éliminé des 12 Coups de midi sur TF1 après 82 participations.

Le champion à la tête d'un pactole avoisinant les 400 000 euros a trébuché à cause d'une erreur d'inattention : il a confondu l'expression le loup dans la bergerie avec le loup dans le... poulailler. Aïe. Après cette élimination surprise, l'animateur Jean-Luc Reichmann a pris la parole sur Instagram pour s'adresser à celui qu'il appelle "Nounours". Il a écrit après avoir posté un smiley en pleurs : "Benoît le Lensois quitte aujourd'hui la folle aventure des 12 Coups de midi après 82 participations, mais reste vraiment dans notre coeur et notre famille. Eh oui... Le loup est entré dans le poulailler !... Merci pour votre élégance Benoît, pour votre bienveillance et pour le respect que vous avez eu envers toutes nos équipes durant votre aventure aux 12 Coups de midi. Bonne route à vous, réalisez vos rêves grâce aux 12 Coups, prenez bien soin de vous et surtout attention que le renard n'entre pas dans la bergerie... À très bientôt sur notre plateau !!"

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs après son élimination, Benoît avait tout de suite regretté que sa sortie se soit faite sur une faute d'inattention : "C'est une fin que les téléspectateurs vont avoir du mal à comprendre. J'ai perdu sur une question basique, lors d'un duel." Et de poursuivre son explication : "Ce qui est rageant, c'est que si je suis parti, c'est en raison d'un gros coup de fatigue. Et pas à cause d'une méconnaissance. J'ai mal géré mon sommeil les jours précédents. (...) J'aurais préféré avoir une fin avec plus de panache."

Benoît, qui rêvait notamment de s'installer à Tahiti avec ses gains, est finalement reparti avec 397 946 euros. Il n'a cependant pas pu intégrer le podium des maîtres de midi et termine à la 4e position du palmarès...