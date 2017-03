Benoît Hamon : Pourquoi sa compagne s'est-elle enfin décidée à se montrer ?

Bien avant son entrée dans la campagne présidentielle, Benoît Hamon a toujours pris un soin tout particulier à protéger sa vie privée. Malgré sa volonté de ne pas exposer sa compagne Gabrielle Guallar, la donne s'est trouvée quelque peu changée à l'approche du premier tour qui se déroulera le 23 avril prochain.

Sans que l'on s'y attende, le candidat du PS a été rejoint sur la scène de l'AccorHotels Arena (à Paris) le 19 mars par la mère de ses deux filles de 10 ans (Liv) et 6 ans (dont on ignore le prénom). Une apparition surprise que Benoît Hamon explique cette semaine au Elle.

L'ancien ministre de l'Éducation nationale de 49 ans se défend d'avoir contraint sa compagne à venir au grand rassemblement : "Elle a ressenti librement le désir de le faire. Elle a estimé que ma situation devenait inégale par rapport aux autres candidats." Benoît Hamon évoque le poste de responsable des affaires publiques chez LVMH qu'occupe sa compagne, une fonction qui, selon lui, "génère des fantasmes". "On l'imagine en train de faire des lois...", poursuit-il. Le candidat à la présidentielle ne veut cependant pas donner de suite à cette apparition en couple : "On a fait les trois photos qu'il fallait. Maintenant, chacun sait la tête qu'elle a, et on s'arrête là."

Se considérant lui-même comme féministe, Benoît Hamon ne comprend la mystification dont le rôle de première dame fait l'objet et pourquoi les compagnons ou mari d'autres candidats ou présidents ne sont pas autant scrutés. "Personne n'ira voir Louis Aliot [le compagnon de Marine Le Pen, NDLR] pour lui demander comment il conçoit son rôle de 'Premier homme'. Et M. Merkel, qui le connaît ?", s'interroge-t-il. Pour le candidat socialiste, voir sa compagne en photos n'apporte pas de nouvelles informations : "Depuis le meeting de Bercy, en sait-on plus sur moi ? Sur ma capacité à faire face à Poutine ou à régler correctement les problèmes du Smic ? Je ne crois pas", répond-il.

Au cours de ses rares déclarations confiées cette semaine à L'Obs, Gabrielle Guallar aborde justement le sujet de son possible rôle de première dame, qui ne l'enchante pas. "Être première dame ? Je ne suis pas programmée pour ça...", avoue la jeune femme.

L'intégralité de l'interview de Benoît Hamon est à retrouver dans Elle en kiosques le 31 mars 2017.