Benoît Hamon : Sa compagne Gabrielle "pas programmée" pour être première dame

Quand toutes les femmes de candidats font l'objet d'une attention particulière, impossible pour la très discrète Gabrielle Guallar d'y échapper. Après s'être dévoilée comme elle ne l'avait jamais fait auparavant au grand meeting organisé par son compagnon Benoît Hamon à l'AccorHotels Arena le 19 mars dernier, le jeune femme accorde à présent une interview à L'Obs ce 30 mars.

Interrogée sur son travail chez LVMH, celle qui a fondé une famille composée de deux filles de 10 ans (Liv) et 6 ans (dont on ignore le prénom) avec le candidat du PS évoque bien plus que sa carrière. Comment éviter notamment la question sur son possible rôle de première dame. Si L'Obs la questionne sur le sujet en l'orientant sur l'abandon, ou non, de son poste chez LVMH, Gabrielle Guallar n'adopte pas une position franche et se montre hésitante. "Je ne sais pas. Être première dame ? Je ne suis pas programmée pour ça...", confie la compagne de Benoît Hamon. "Mais ma place est à ses côtés, toujours", ajoute-t-elle avec bien plus d'assurance. À ses côtés, justement, elle l'était bien le 19 mars devant plus de 20 000 personnes et devant les soutiens du candidat, Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem, Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti, Jean-Luc Romero... Quelle que soit l'issue finale de l'élection présidentielle, Gabrielle Guallar promet de ne s'adapter tout en restant elle-même. "Ce n'est pas la première fois et j'en ai les ressources", certifie-t-elle. Sans surprise, elle votera pour celui qui partage sa vie, "et plutôt deux fois qu'une !"

Sa carrière, Gabrielle Guallar l'a bâtie sans l'aide de son compagnon et si elle occupe aujourd'hui le poste de responsable des affaires publiques chez LVMH, elle confie à L'Obs ne pas traiter "de dossier sensibles". "Je ne crois pas que ma hiérarchie le souhaiterait", précise-t-elle.

Pour en savoir plus sur sa vie privée et le couple très discret qu'elle forme depuis plusieurs années avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale, il faudra attendre la sortie prochaine du Couloir de Madame, à paraître le 5 avril aux éditions de L'Observatoire. Gabrielle Guallar y évoque pour la toute première fois son histoire avec Benoît Hamon, la manière dont ils se sont rencontrés en 1997, alors qu'elle était étudiante à Sciences-Po et lui conseiller au cabinet de Martine Aubry (alors ministre du Travail), comment ils se sont ensuite perdus de vue pour finalement se retrouver sept années plus tard.

L'intégralité de l'interview de Gabrielle Guallar est à retrouver dans L'Obs en kiosques le 30 mars 2017.