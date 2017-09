Benoît Magimel : Condamné pour usage et tentative d'acquisition de stupéfiants

Ce mardi 19 septembre 2017, l'acteur Benoît Magimel comparaissait devant un magistrat du parquet de Paris, grâce à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) appelée aussi plaider-coupable. De la cocaïne avait été trouvée dans son véhicule lorsqu'il avait été contrôlé la veille après avoir pris un sens interdit. La sanction est tombée !

Comme le dévoilent les sites de LCI et d'Europe 1, Benoît Magimel a écopé d'une peine de trois mois de prison avec sursis, d'une mise à l'épreuve de 18 mois et d'une obligation de soins. L'acteur de 43 ans était poursuivi pour usage et tentative d'acquisition de stupéfiants. Heureusement pour lui, il a été contrôlé négatif à l'alcool et aux stupéfiants au moment de son interpellation. Au cours de sa garde à vue, Benoît Magimel avait toutefois admis qu'il cherchait à acheter des stupéfiants à l'homme qui se trouvait avec lui en voiture et dont on ignore l'identité. "Son addiction est un combat quotidien, il y a parfois des rechutes. Contrairement au film qui l'a révélé, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille...", a déclaré son avocat à Europe 1.

Benoît Magimel, contrôlé positif aux stupéfiants l'an passé – et condamné – après avoir renversé une piétonne, avait été contrôlé par la BAC du 4e arrondissement de Paris après avoir pris un sens interdit. Une fouille des policiers avait permis de mettre la main sur des bonbonnes de poudre blanche.

Thomas Montet