Bernadette Chirac, "fatiguée", manque à nouveau le lancement des Pièces jaunes

La dernière apparition publique de Bernadette Chirac remonte à octobre dernier, lorsqu'elle avait participé à la 21e édition de l'opération +de Vie, de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France qu'elle préside. Sa dernière mobilisation officielle pour Les Pièces jaunes qui lui tiennent tant à coeur date de février 2016.

Pour la deuxième année consécutive, l'épouse de Jacques Chirac n'a pas assisté au lancement de la grande opération caritative qui s'est déroulée le 10 janvier à l'hôpital de la Timone à Marseille en présence des parrains de cette édition 2018, les chanteurs Marina Kaye et Amir et de l'humoriste Titoff. "Au programme une kermesse géante, un concert, et un goûter", comme le rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si beaucoup espéraient la présence de Bernadette Chirac, l'ancienne première dame de 84 ans n'a pas eu la force de se déplacer jusqu'à la Cité phocéenne comme l'a expliqué Anne Barrère. La secrétaire générale adjointe de de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a donné des nouvelles de Bernadette Chirac au cours d'une interview accordée au JT de C8, diffusée le 11 janvier. "Vous le savez, elle a été un peu fatiguée, elle se tient au courant, elle s'occupe de la fondation, elle assiste à nos réunions mais c'est un petit peu difficile les déplacements. On la verra peut-être au cours de l'opération dans des déplacements plus proches de Paris", a-t-elle déclaré.

Lors du lancement de l'opération en 2017, Joyce Jonathan et Vianney en étaient les parrains, Anne Barrère avait déjà espéré la présence de Bernadette Chirac, ce qui n'avait pas eu lieu. "Elle a souffert d'une bronchite assez sévère mais on ne désespère pas de la revoir en cours de campagne", avait-elle confié Europe 1.



Du 10 janvier au 17 février 2018, les tirelires Pièces jaunes seront disponibles dans tous les bureaux de Poste. Au total, ce sont près de 2,3 millions de tirelires partout en France. Une opération de la Fondation des Hôpitaux de Paris, qui permet de collecter des fonds en faveur des enfants et adolescents hospitalisés. Depuis la création des Pièces Jaunes en 1989, pas moins de 92 millions d'euros ont permis de financer 8610 projets pour les enfants.