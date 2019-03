Bernadette Chirac : Le plus beau jour de sa vie ? Pas son mariage avec Jacques

Tout opposait Bernadette Chodron de Courcel et Jacques Chirac, tous deux étudiants de l'Institut d'études politiques, depuis rebaptisé Sciences-Po. Ils sont pourtant mariés depuis 1956 et le couple a duré, malgré les multiples infidélités de l'ancien président de la République que son épouse a fini par accepter.

Dans son livre Bernadette Chirac, les secrets d'une conquête publié le 27 février 2019 aux éditions Fayard, Erwan L'Éléouet retrace le parcours de l'ancienne première dame de 85 ans, qui ne se montre plus. Le journaliste et rédacteur en chef de l'émission Un jour, un destin, présentée sur France 2 par Laurent Delahousse, a recueilli plusieurs témoignages de l'entourage proche de Bernadette Chirac, qu'il a eu le privilège de pouvoir rencontrer à Paris dans l'hôtel particulier prêté par le milliardaire François Pinault qu'elle occupe avec Jacques. Les époux Chirac vivent rue de Tournon, aux abords du jardin du Luxembourg et du Sénat.

Erwan L'Éléouet a notamment capté un échange entre Bernadette Chirac et Béatrice de Andia, amies depuis leur rencontre à Sciences-Po. Une conversation reprise par France dimanche dans son numéro du 15 mars 2019. Alors que Bernadette Chirac demande à son amie "Béatrice, as-tu une idée du plus beau jour de ma vie ?", cette dernière a logiquement pensé à son mariage avec Jacques. Mauvaise piste. "Non, le plus beau jour de ma vie, c'est lorsque Jacques m'a demandé d'être candidate aux élections cantonales en Corrèze, en 1979." Élue en mars 1979, elle était alors devenue la première femme à siéger au sein de cette assemblée départementale et à être réélue sans discontinuer depuis à chaque scrutin cantonal. Une élection qui a permis à Bernadette Chirac de gagner l'émancipation qu'elle recherchait depuis longtemps.