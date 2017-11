Bernard Tapie, l'annonce de son cancer : "Une batte de base-ball dans la tête"

À la fin du mois de septembre, Bernard Tapie confirmait, par la voix de sa femme Dominique, être atteint d'un cancer de l'estomac avec extension à l'oesophage. Engagé d'un lourd combat contre la maladie, l'homme de 74 ans a certes perdu ses cheveux à cause des séances de chimiothérapie mais certainement pas sa force de parole.

Interviewé en plein coeur de Paris par Laurent Delahousse – un long entretien exclusif diffusé dimanche 19 novembre dans 19h le dimanche sur France 2 –, Bernard Tapie est revenu sur ce jour où les médecins lui ont annoncé la terrible nouvelle, "il y a maintenant presque trois mois". "Quand on vous apprend que vous avez un cancer, c'est comme si on vous mettait une batte de base-ball dans la tête. (...) J'avais d'autant plus aucune raison de craindre ça, je n'avais jamais eu de symptôme, je picole pas, je fume pas", a d'emblée confié l'homme d'affaires tout en se promenant dans les jardins des Tuileries.

Évoquant sans aucun tabou sa maladie qu'il impute à la pression exercée sur lui, l'actuel patron du journal La Provence a détaillé le protocole mis en place pour espérer aller jusqu'à la guérison. Alors qu'il aurait pu faire appel aux services d'un établissement privé, il a préféré accorder sa confiance à un établissement public. Bernard Tapie est suivi par le "formidable" professeur Émile Serfati, chef du service de chirurgie générale, digestive et endocrinienne de l'hôpital Saint-Louis. "C'est une chimio très dure, très très dure. On va en avoir eu pour six exemplaires, tous les quinze jours, et qui doit, je l'espère, déboucher sur une chirurgie qui est très lourde. Elle prévoit de retirer l'oesophage, l'estomac, bref c'est un truc très lourd, a-t-il détaillé. Mais bon, je me prépare à ça, c'est un tunnel, vraiment un tunnel", a-t-il conclu.