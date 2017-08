Bertrand Chameroy quitte W9 : Découvrez son nouveau projet !

Après une unique saison d'OFNI, l'info retournée sur W9, Bertrand Chameroy tire sa révérence. En effet, comme indiqué par Télé Star, l'ex-chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) quitte le groupe M6.

D'après les informations de nos confrères, Bertrand Chameroy s'essaiera à la radio dès la rentrée. Ainsi, il rejoint Europe 1, où il officiera dans la nouvelle quotidienne de Daphné Bürki , ex-animatrice de La Nouvelle Edition (C8). Toutefois, pas question pour l'ancien acolyte de Camille Combal de disparaître définitivement du petit écran. En effet, il reste semble-t-il ouvert à d'autres projets télévisuels.

S'il ne s'est pour l'heure pas exprimé à ce sujet, rappelons que Bertrand Chameroy avait été cité parmi les potentiels remplaçants de Laurent Ournac à la co-animation de la saison 8 de Danse avec les stars (TF1). Ainsi, l'animateur de 28 ans aurait été approché par le groupe.

Alors qu'une possible arrivée sur TF1 en surprendrait plus d'un, le départ de Bertrand Chameroy de W9 était prévisible. En effet, dans les colonnes de Télé Star, l'humoriste avait laissé éclater sa colère : "Je ne vais pas vous mentir, je referme la saison avec un goût amer. Je suis persuadé que l'échec d'OFNI aurait pu être évité." Et de s'en prendre directement à W9 : "Il me semble que la chaîne a voulu aller trop vite en imposant des changements éditoriaux avant Noël, et de grille en début d'année. En me programmant en prime, le dimanche soir, la chaîne m'a envoyé faire du tricycle sur l'autoroute."