Beyoncé de mariage avec Jay-Z, une robe à 5000 dollars pour son sosie Blue Ivy

Parents depuis juin dernier des jumeaux Rumi et Sir, Beyoncé et Jay-Z n'ont pas mis leur vie sur pause malgré l'attention que requierent deux bébés. Repérés de sortie à plusieurs reprises dans la nuit new-yorkaise ces dernières semaines, ils ont notamment participé au Diamond Ball de Rihanna, les célèbres chanteurs de 36 ans et de 47 ans étaient de nouveau dehors le 7 octobre dernier. Les Carter n'ont pas fait la fête à Manhattan mais en Louisiane cette fois-ci.

Invités à un mariage de proches célébré à la Nouvelle-Orléans, les deux artistes sont venus accompagnés de leur fille aînée, Blue Ivy. Tandis que Beyoncé portait une robe soyeuse à larges manches particulièrement décolletée, que Jay-Z avait opté pour une chemise excentrique, Blue Ivy était élégante dans une robe claire sans manche et décorée de sequins et de cristaux. Habitués à mettre le prix pour qu'elle soit la plus belle, ses parents n'ont pas hésité à débourser près de 5000 dollars pour cette robe de fête signée Mischka Aoki. Rumi et Sir ne semblaient pas présents alors qu'ils ont pourtant été vus quittant New York avec leurs parents et leur grande soeur quelques jours auparavant.