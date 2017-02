Beyoncé enceinte, quid de Coachella : Qu'elle chante ou pas, c'est le jackpot !

Beyoncé Knowles a pris de court ses fans et les médias en annonçant sa grossesse surprise sur les réseaux sociaux. Un coup que personne n'avait vu venir et surtout pas les organisateurs du festival Coachella, où elle est censée se produire les 15 et 22 avril prochain. Si elle monte sur scène, la Queen B sera la première artiste noire à s'y produire et on sait à quel point la féministe est engagée auprès de la communauté afro-américaine.

Pas sûr donc qu'elle laisse passer cette chance de marquer l'histoire... à moins que sa grossesse ne l'en empêche ? Enceinte de jumeaux, on ignore à quelle semaine de son terme elle en est exactement, mais le toujours bien informé TMZ croit savoir qu'elle en serait déjà à 4 ou 5 mois de grossesse. Pas simple donc d'enchaîner entraînements et chorégraphies pour être prête le Jour J. Toujours est-il que, si la femme de Jay Z décide finalement d'annuler sa venue, elle empochera tout de même une jolie fortune.

Son équipe a finement négocié ses contrats avec les producteurs du festival et, grâce à l'assurance, en cas d'annulation, l'ancienne Destiny's Child touchera pas moins d'un million de dollars ! À ce prix-là, autant ne pas prendre de risque pour ses deux futurs enfants même si certaines sources proches de la chanteuse assurent qu'elle est prête à monter sur scène envers et contre tout.

Pourtant, toujours selon les informations du site américain, sa grossesse serait plutôt "compliquée" et sous très haute surveillance. La maman de Blue Ivy (5 ans) est censée "rester au lit pour se reposer". Autant dire que les choses semblent mal engagées pour les organisateurs du festival, qui restent toujours dans le doute à propos de sa venue ou non. Heureusement pour eux, tous les tickets pour l'événement ont d'ores et déjà été vendus.

Coline Chavaroche