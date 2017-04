Beyoncé et Jay Z : 120 millions de dollars pour un nouveau "home" hors norme

Rien n'est trop beau pour le couple que forment Beyoncé et Jay Z... Pas même une villa vendue à un prix mirobolant. Le couple ultraglamour, qui attend la venue de jumeaux très prochainement, souhaiterait dépenser près de 120 millions de dollars (soit 110 millions d'euros) pour l'énième maison de ses rêves et a formulé son offre pour un bien proposé à 135 millions de dollars sur le marché confidentiel des propriétés de grand luxe.

La propriété située dans le chic quartier de Bel Air disposerait de quatre piscines (qui peut se contenter d'une seule ?), huit chambres, pas moins de onze salles de bain, un studio d'enregistrement pour le couple de chanteurs et une salle de presse. Il y aurait également un garage pouvant accueillir pas moins de quinze voitures ainsi qu'un spa... Rien que ça.

Bien sûr, le manoir, qui se compose d'au minimum six bâtiments distincts, est également équipé de fenêtres pare-balles et surveillé par des agents de sécurité pour la superfamily que sont les Carter. Une source indique à nos confrères américains de Page Six que la maison serait "au-delà des mots" : "Aucune dépense n'a été épargnée dans sa conception et son exécution."

Et si le it-couple est enchanté à l'idée d'emménager dans cette sublime propriété, il pourra sans doute compter sur sa nouvelle voisine Salma Hayek pour lui faire découvrir le quartier. La maison sera-t-elle ready pour l'arrivée des jumeaux en juin prochain ? La suite au prochain épisode...

WJ