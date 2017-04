Beyoncé : Images intimes pour son 9e anniversaire de mariage avec Jay Z !

Cet anniversaire de mariage est le dernier à trois. Dans quelques mois, Beyoncé, Jay Z et leur petite Blue Ivy seront rejoints par deux bébés. En attendant ce nouveau bonheur, Beyoncé en a célébré un autre hier (le 4 avril), ses noces de faïence synonymes de neuf années de mariage avec Jay Z.

Comme elle sait si bien le faire, la chanteuse américaine de 35 ans a gâté ses fans en cette occasion si particulière. La superstar enceinte de jumeaux a publié plusieurs photos remontant à avril 2016 sur son site officiel, lorsque le couple avait fêté son 8e anniversaire de mariage dans la région du Grand Canyon. Les deux célèbres chanteurs étaient accompagnés de Blue Ivy. Au programme, un voyage en hélicoptère au dessus du magnifique site naturel mais aussi et surtout de nombreux instants de tendresse.

Parce que cet anniversaire est très spécial du fait de sa grossesse, Beyoncé ne s'est pas arrêtée là, proposant également à ses millions de fans de découvrir un mini-clip inédit réalisé sur un de ses titres qui ne doit rien au hasard, Die with You ("Mourir avec toi"). La vidéo retrace ses fiançailles avec Jay Z, leur mariage, sa grossesse, la naissance de Blue Ivy il y a cinq ans, et propose aussi de nouvelles images de son actuel ventre rond. On découvre ainsi Blue Ivy l'embrassant et laissant des traces de rouge à lèvres. La vidéo postée sur sa page Instagram a déjà été visionnée près de 7 millions de fois...