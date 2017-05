Beyoncé Knowles "prête à accoucher" : Sa mère Tina donne des nouvelles

Beyoncé est "prête à accoucher", d'après sa maman Tina Knowles, qui s'est confiée récemment aux journalistes du site Entertainment Tonight. Quelques jours après avoir organisé une baby-shower très exotique avec ses plus proches amis, la Queen Bey prépare la naissance de ses jumeaux.

"Elle va très bien. Elle est prête à enfin rencontrer ses bébés. Sa baby-shower était superbe, on s'est tous bien amusé. Je suis très fière de mes filles, elles ont vraiment le sens du style. Je pense que Beyoncé a beaucoup pris de moi mais il y a aussi beaucoup d'autres choses - comme sa baby-shower - qui viennent seulement d'elle. C'est sa propre vision des choses. Je n'ai fait qu'aider en lui donnant vie, vous savez", a-t-elle déclaré.

La maman de Solange et Beyoncé a de quoi être fière, en effet. Ses filles révélées par le groupe Destiny's Child mènent toutes les deux une brillante carrière dans le monde de la musique. Les deux soeurs sont aussi à la tête d'une jolie petite famille puisque Solange est maman d'un grand Daniel Julez (12 ans, qu'elle a eu avec son ex-mari) tandis que sa grande soeur a de son côté une petite fille, Blue Ivy (5 ans) avec son mari Jay Z.

"Je suis très excitée à l'idée d'être à nouveau grand-mère. J'ai hâte ! Beyoncé et Jay Z sont des parents formidables. Solange est une très bonne mère. Elle est patiente et très gentille. Le conseil le plus important que j'ai pu leur donner, c'est que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte, plus que l'extérieur. Je les ai vus le retransmettre et ça me rend très fière car c'est vraiment ma plus grande leçon de vie", a-t-elle ajouté.

Si elle se réjouit d'être bientôt grand-mère, Tina Knowles n'a pas fait de gaffe concernant le sexe des futurs bébés, contrairement à son ex mari Matthew il y a quelques moi. "Qu'importe que ce soit une fille ou un garçon, je serai heureuse dans tous les cas", a-t-elle assuré. Encore un peu de patience et le mystère sera dissipé !

Coline Chavaroche