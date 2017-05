Beyoncé enceinte et le ventre tatoué pour sa baby-shower exotique

À quelques semaines de son accouchement – deux seulement si l'on en croit son père Matthew –, la chanteuse Beyoncé Knowles a célébré sa baby shower en grande pompe. Ce samedi 20 mai, l'ancienne star des Destiny's Child a réuni tous ses proches pour fêter la naissance prochaine de ses jumeaux lors d'une somptueuse Carter Push Party.

Parmi les célèbres invités conviés à sa petite sauterie, organisée sur le thème de l'Afrique, on retrouvait ses anciennes partenaires de scène Kelly Rowland et Michelle Williams. Sa mère Tina était aussi de la partie, ainsi que la tenniswoman Serena Williams, enceinte elle aussi, et les actrices La La Anthony et Vanessa Bayer. Sa fille Blue Ivy (âgée de 5 ans) ainsi que son mari Jay Z étaient eux aussi présents.

La Queen Bey ainsi que sa maman ont largement documenté leur journée sur les réseaux sociaux. Beyoncé a publié sur sa page Instagram quelques photos qui la montrent, tout sourire, en train de danser avec son mari. La star est vêtue d'une tenue africaine traditionnelle mettant particulièrement en avant son baby bump rebondi, qu'elle avait orné pour l'occasion d'un gigantesque tatouage éphémère.

"C'était une fête familiale avec tous leurs plus proches amis qui circulaient dans leur propriété. Ils avaient dressé une gigantesque tente où s'est déroulée la baby shower, sur un thème africain. Il y avait des transats et des coussins partout au sol ainsi qu'un tatoueur spécialisé dans le henné et des danseurs africains", a confié un invité au site E! News.

Les enfants n'étaient pas en reste non plus puisqu'ils ont pu s'amuser, sous la surveillance d'un maître-nageur, dans une gigantesque piscine remplie de bouées gonflables, où leur étaient servies des limonades. La future maman Beyoncé pense vraiment à tout !