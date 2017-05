Beyoncé enceinte et lookée : Elle expose son baby bump très rebondi

Enceinte mais toujours à la pointe de la mode, Beyoncé affiche ses looks de grossesse sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle donnera naissance à des jumeaux dans quelques semaines, la chanteuse de 35 ans a dévoilé son baby bump très rebondi dans de nouvelles photos de mode publiées sur sa page Instagram.

Prenant la pose dans une robe asymétrique noire très moulante, la femme de Jay Z a prouvé une fois de plus que l'on peut rester stylé tout en étant enceinte. La maman de Blue Ivy (5 ans) a complété son look d'un trench or élégant ainsi qu'un large chapeau noir sur la tête. A son bras trône le dernier-né de la marque Gucci, le sac GG Marmont, tandis que ses pieds sont savamment perchés dans des sandales signées Stella McCartney. Une vraie fashionista !

Sa jolie tenue a fait l'unanimité parmi les internautes, qui la critiquaient il y a encore quelques jours au sujet de ses hypothétiques injections dans les lèvres. L'interprète de Hold Up peut toutefois compter sur le soutien de ses fans de la première heure face à la polémique. L'ancienne Destiny's Child jouit d'une fan base fidèle et dévouée.

L'une de ses nombreuses admiratrices vient d'ailleurs de débourser une petite fortune pour se procurer, lors d'une vente aux enchères organisée par la mère de la chanteuse en personne, Tina Knowles-Lawnson, le micro utilisé et dédicacé par la star lors de son Formation Tour. Coût de sa petite folie ? Un peu plus de 10 000 euros d'après les journalistes de TMZ !