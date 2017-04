Beyoncé et son baby bump : La chanteuse dévoile l'avancée de sa grossesse

She is back... Le diaporama tant attendu que Beyoncé a l'habitude de partager chaque semaine sur les réseaux sociaux pour montrer l'avancée de sa grossesse a fait son grand retour sur Instagram, pour le plus grand plaisir de ses millions de followers.

Beyoncé n'a jamais semblé aussi heureuse que sur ces dernières photos. La chanteuse, immenses boucles aux oreilles, est apparue dans une robe d'un rouge éclatant très moulante de la marque Halston Heritage qui mettait en avant son magnifique baby bump.

Très à l'aise face à l'objectif, Queen B n'hésite pas à poser sous différents angles pour montrer son corps et son visage qui est par ailleurs très maquillé. Sur les clichés, on découvre aussi que la chanteuse de 35 ans a organisé un dîner privé en compagnie de son mari Jay Z et de nombreux amis tout aussi connus, dont DJ Khaled.

Mais Bey n'en est pas à son premier coup d'éclat sur la Toile. Souvenez-vous, il y a déjà quelques semaines, celle qui attendrait des jumeaux – une fille et un garçon – avait partagé les photos de son week-end de Pâques, en famille. Et elle était tout aussi stylée !