Biaggio Ali : Le petit-fils de Mohamed Ali, un mannequin prometteur

L'étudiant et joueur de foot US enchaîne les shootings et affole la toile...

Toujours sur Instagram, Biaggio partage les souvenirs de ses exploits sportifs ! Le beau brun évolue au sein des Golden Bears de Californie, l'équipe de football américain de l'université de Californie, à Berkeley. La mère de Biaggio (et fille de Mohamed Ali et son ex-épouse Melinda Boyd), Rasheda, en est naturellement devenue supportrice.

Quelle voie poursuivra Biaggio ? Se dirige-t-il vers la NFL ou les castings, studios photos et défilés de mode ? Seul l'avenir détient les réponses à ces questions.

