Bianca Balti : Une "débutante" ultrasexy pour Sports Illustrated Swimsuit !

Bianca Balti a 32 ans, deux enfants et plus de dix années de carrière à son actif ! Elle vient pourtant d'être nommée débutante de l'année par le très attendu magazine Sports Illustrated Swimsuit. L'irrésistible rookie y fait sa première apparition et en régale les lecteurs...

Le Sports Illustrated Swimsuit 2017 est sorti ce mardi 14 février et révèle ses charmantes surprises. Bianca Balti en est la première : le top model italien a été nommé, après sondage, rookie de l'année ! Quelques mois avant l'annonce, Bianca avait abandonné sa petite famille et s'était rendue sur l'île de Sumba, en Indonésie, pour participer à une séance photo torride. Le magazine en a publié les images et une vidéo des coulisses du shooting.

Bianca Balti est une des nombreuses bombes présentes dans le nouveau SI Swimsuit ! Ashley Graham, Christie Brinkley et sa fille de 18 ans Sailor Brinkley Cook, la future maman Hannah Jeter, l'actrice et top model Kate Upton et les tenniswomen Caroline Wozniacki et Serena Williams y figurent également.

Un véritable festin pour les heureux détenteurs et futurs acquéreurs du magazine.