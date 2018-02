Bill Cosby : Mort à 44 ans de sa fille Ensa

La fille de Bill Cosby, Ensa, est morte à l'âge de 44 ans, annonce le site américain TMZ. Elle a perdu la vie le 23 février dans le Massachusetts, selon une source. La cause de son décès est encore inconnue, mais on sait qu'elle avait de nombreux problèmes de santé par le passé, notamment aux reins et était en attente d'une transplantation. Bill Cosby est marié à Camille Olivia Hanks depuis 1964 avec qui il a eu cinq enfants : quatre filles – Erika, Erinn, Ensa, Evin – et un fils Ennis. Ce dernier a été tué il y a vingt ans, au cours d'une tentative de vol.

Ensa Cosby avait toujours soutenu son père depuis que le scandale de ses agressions sexuels a refait surface en 2015. Elle avait publié un communiqué en 2017 déclarant : "Mon père a été publiquement lynché dans les médias, ma famille, ma fille, ma nièce et mon neveu ont dû faire face à cette situation, victimes de ceux qui prétendent protéger les droits de certains en ignorant ceux des autres. (...) Je crois fermement que mon père est innocent des crimes dont il est accusé et je crois que le racisme joue un rôle important dans cette affaire."

Le 30 décembre 2015, Bill Cosby (80 ans) a été inculpé d'agression sexuelle sur une cinquantaine de femmes. Le 17 juin 2017, le procès a été annulé, faute d'unanimité du jury ; un nouveau procès devrait être organisé à une date ultérieure encore inconnue.