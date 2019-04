Bill Gates, rares confidences de sa femme Melinda : "Je me suis sentie seule"

Militant aujourd'hui pour un partage équitable des tâches domestiques et du "travail non rémunéré" à la maison entre l'homme et la femme, Melinda Gates avoue avoir fait du chemin dans ce domaine : "Quand j'ai eu Jen [leur aînée, NDLR], je me suis sentie très seule dans notre mariage. Bill était le directeur général de Microsoft. Il était on ne peut plus occupé, tout le monde le voulait et je me disais : "OK peut-être qu'il voulait des enfants en théorie, mais pas dans la pratique.""

Vivre dans une grande maison n'était pas forcément un plaisir pour l'épouse du deuxième homme le plus riche au monde : "Nous avons emménagé dans cette maison énorme que Bill avait commencé à construire lorsqu'il était étudiant. Je ne le voulais pas forcément. En fait, je n'avais pas le sentiment que Bill et moi étions sur la même longueur d'onde. Je pense avoir eu une crise d'ego. Et ça m'a poussé à réfléchir sur qui j'étais et ce que je voulais faire." Depuis 2000 et la création de la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Américaine est le visage de la plus grande organisation caritative au monde et s'illustre en étant l'une des femmes les plus influentes selon le magazine Forbes.