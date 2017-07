Billie Lourd et Taylor Lautner : Après huit mois d'amour, c'est déjà fini

Entre Billie Lourd et Taylor Lautner, la romance a pris l'eau. Comme le rapporte People, l'actrice de 24 ans et le comédien de 25 ans ont effectivement rompu après huit mois d'amour. Les tourtereaux s'étaient rencontrés sur le tournage de la série Scream Queens et avaient officialisé leur relation au début du mois de décembre.

S'ils ne forment plus un couple, leurs proches assurent toutefois que la séparation s'est faite en douceur et qu'ils restent en bons termes. "Ils ne sont plus ensemble mais sont toujours amis. Elle est très concentrée sur son travail en ce moment", a-t-on simplement déclaré.

Ces derniers mois, Billie Lourd et Taylor Lautner s'étaient affichés à de multiples reprises sur les réseaux sociaux, partageant les dessous de leur quotidien. Mais ces derniers temps, les fans s'étaient inquiétés de ne plus voir de publications communes. La dernière photo du couple publiée sur Instagram par Taylor Lautner et prise lors d'un voyage en Arizona remonte à fin mai. De son côté, Billie Lourd a supprimé tous les clichés précédemment postés.