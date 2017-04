Bixente Lizarazu ému aux larmes en évoquant Aimé Jacquet : "Quelqu'un de droit"

Mardi 4 avril 2017, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 accueillait un invité de marque : Bixente Lizarazu. Face à l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL, l'ex-champion du monde de football a notamment évoqué avec émotion sa relation avec l'ancien sélectionneur des Bleus, Aimé Jacquet (75 ans) !

En effet, s'agissant de celui qui lui a fait confiance en 1998 alors qu'il était mal en point physiquement et moralement, Bixente Lizarazu (47 ans) a expliqué qu'il lui devait beaucoup : "Je suis passé du fond du trou au sommet du monde en six mois. Il est venu me voir à Munich et il m'a dit : 'Fais tout ce qu'il faut en termes de soin, en termes de récupération, en termes d'entraînement, reviens à 100% et tu seras mon arrière gauche.'" Et de poursuivre les larmes aux yeux en regardant un portrait d'Aimé Jacquet : "C'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un avec des mots justes. C'est quelqu'un de fidèle. Quand il te dit quelque chose, il le fait. J'étais prêt à me péter la jambe pour lui !"

Lors de ses confessions sur le divan, Bixente Lizarazu a également accepté de parler des menaces de mort qu'il a reçues de la part des indépendantistes basques de l'ETA qui lui demandaient de payer "l'impôt révolutionnaire". "Tout ça, c'est derrière moi, c'est enfoui, c'est enterré et ça bougera pas. Il y a eu une enquête, ça a été pris très sérieusement. Au terme de cette enquête, et après un an de protection, on m'a demandé si je voulais continuer, j'ai dit non. Je vis au Pays basque depuis mon retour du Bayern, je me sens tout à fait tranquille, j'ai rien changé...", a-t-il simplement réagi.

Côté audiences, ce dernier numéro du Divan de Marc-Olivier Fogiel a captivé pas moins de 423 000 téléspectateurs en moyenne, soit 3,8% du public. Un score tout à fait correct face au Grand débat de la présidentielle 2017 organisé par BFMTV et CNews de 20h40 à 00h37.

Un épisode à revoir ici.

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, c'est chaque mardi à 23h20 sur France 3 !