Blac Chyna : L'ex de Rob Kardashian en bikini, sexy et très tatouée

Le titre de star la plus sexy de la planète se joue sur les réseaux sociaux ! Blac Chyna y prétend et bénéficie du soutien de millions d'abonnés. L'ex-fiancé de Rob Kardashian embrasera bientôt la Toile avec les images d'un nouveau shooting torride...

Cette séance photo a eu lieu mardi 27 mars. Blac Chyna a été aperçue au Topanga Canyon, dans la ville de Topanga, près de Los Angeles. La bombe de 29 ans et maman de deux enfants (King Cairo et Dream, 5 ans et 16 mois) a enchaîné les poses pour un photographe, vêtue d'un charmant bikini blanc porté sous un peignoir Versace, révélant son ventre plat et ses imposants tatouages. Des bottes Saint Laurent complétaient son look.

Ce même mardi 27 mars, Angela White, son vrai nom, a été surprise à Beverly Hills avec son petit ami, le rappeur YBN Almighty Jay. Le couple s'est rendu en Rolls-Royce dans un restaurant et a poursuivi son après-midi en amoureux dans un magasin Macy's.

Sur Instagram, Blac Chyna compte plus de 14 millions de followers. Elle y poursuit son imparable numéro de séduction en publiant des photos sexy en petite tenue.

Ses jolies courbes affolent les utilisateurs de l'application !