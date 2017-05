Blake Lively : L'actrice boude Cannes mais sort le grand jeu à New York

Ses fans l'attendaient de pied ferme au Festival de Cannes, où elle a désormais ses habitudes en tant qu'ambassadrice chic et glamour de la maison L'Oréal. Ce n'est finalement pas sur le tapis rouge de la Croisette que Blake Lively est réapparue cette semaine mais bien à New York, où elle vit avec son époux Ryan Reynolds et leurs deux petites filles, James (2 ans) et Ines (7 mois).

Lundi 22 mai, la bombe de 29 ans était ainsi au gala de l'American Ballet Theatre, une soirée prestigieuse organisée au Metropolitan Opera House. Vêtue d'une robe bustier jaune Oscar de la Renta, l'ancienne vedette de la série Gossip Girl a fait une apparition remarquée devant les caméras, multipliant les poses assurées. Venue au bras d'un charmant inconnu, la jolie blonde a notamment croisé au cours de la soirée la pétillante Katie Holmes (très élégante dans une tenue Zac Posen) mais aussi l'héritière Nicky Hilton et le mannequin Hilary Rhoda.

Un an après la sortie des films Café Society et Instinct de Survie, Blake Lively signera prochainement son retour au cinéma dans la peau d'une combattante de MMA (arts martiaux mixtes) prête à tout pour conserver la garde de son enfant. Selon le Hollywood Reporter, l'actrice américaine jouera en effet dans le prochain film de Nick Cassavetes, Bruised. Le tournage devrait débuter au mois de septembre prochain.